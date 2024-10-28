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Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı. Kaza, otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesiyle daha da büyüdü.

Manavgat'ta kamyonet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kaza güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek park halindeki bir araca çarptı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oktay D.'nin kullandığı 07 JE 363 plakalı kamyonet, Mehmet G. hakimiyetindeki 07 AZB 685 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve burada park halinde bulunan 07 ASF 229 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet G. ve yolcu olarak bulunan Ayşe G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Manavgat 3-sayfa Antalya trafik Hukuk Yaşam

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