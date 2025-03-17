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Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Manavgat çevreyolu köprüsü altında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manavgat çevreyolu köprüsü altında hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9528 sokakta meydana geldi. Herdford Caddesi istikametine gitmekte olan Aylin E.'nin kullandığı 07 LS 350 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Köprüsü altına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hazal K. yaralanırken, sağlıkçı olduğunu belirten ve dizine buz tedavisi uygulayan genç kadın kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmekten vazgeçti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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