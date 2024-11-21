Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan birisi park halindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5017 sokak istikametine gitmekte olan Emin Kaan Ç.'nin kullandığı 01 AJK 232 plakalı araç, Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Hüseyin Ş.'nin kullandığı 07 LIU 50 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 07 LIU 50 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 07 BFK 619 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Bircan Ş. yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yolun kaza yapan araçlar tarafından kapanması nedeniyle araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar yol araç trafiğine kapatıldı. - ANTALYA