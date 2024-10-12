Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bahçelievler Mahallesi 5059 Sokak istikametinden 5048 Sokak istikametine seyir halindeki Nuriye Emine Daldal'ın kullandığı 07 BIH 541 plakalı otomobil ile 5044 Sokak'ta Cumartesi Pazarı istikametine gitmekte olan Muhittin Gezen'in kullandığı 32 LS 606 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada; daha önceden rahatsızlığı olduğu bildirilen otomobil sürücüsü Muhittin Gezen, kendisini iyi hissetmediğini söyleyince olay yerine ambulans çağrıldı. Gezen, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA