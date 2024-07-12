Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, çarptığı motorlu bisiklet sürücüsüne yardım etmek istedi ancak yaralının yakınlarının tepkisi üzerine olay yerinden ayrılarak karakola gitti.

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarptığı motorlu bisiklet sürücüsüne yardım etmek isteyen sürücü yaralı yakının tepkisi üzerine olay yerinden ayrılarak karakola gitti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Ayhan G.'nin kullandığı 07 EJ 215 plakalı otomobil, Hisar Caddesinde Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Durdane D.'nin kullandığı 07 BFP 081 plakalı Motorlu bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekibini olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından aracından inen otomobil sürücüsünün yaralı kadının yanına geldiği ancak yaralının yakınlarının tepkisi üzerine otomobiline binerek olay yerinden ayrılarak polis karakoluna gittiği belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

Bakmadan Geçme

Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi EN YENİ CUMA MESAJLARI | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? CUMA MESAJLARI | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi?
AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title