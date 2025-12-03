Manavgat'ta uygulamaya takılan sürücüye 43 bin lira ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan kamyonet sürücüsü ve sahibine eksikleri nedeniyle toplam 43 bin 241 TL ceza uygulandı.

Manavgat'ta ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında eksiği olan araç ve sürücülerine ceza yağdı. Ekipler tarafından durdurularak kontrolleri yapılan kamyonet sürücüsünün E sınıfı sürücü belgesinin süresinin dolduğu belirlenirken, SRC belgesinin olmadığı, kamyonetin üzerindeki logosunun da işlenmemiş olduğu belirlendi. Trafik ekipleri araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 43 bin 241 TL para cezası uygularken, kamyonet uygulama noktasına çağırılan SRC ve E sınıfı sürücü belgesi olan bir başka sürücüye teslim edildi. - ANTALYA