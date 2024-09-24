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Manavgat'ta Trafik Denetiminde Genç Kıza Cezalar Kesildi

Manavgat'ta Trafik Denetiminde Genç Kıza Cezalar Kesildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet denetiminde sürücü belgesini unutan 17 yaşındaki genç kıza toplamda 26 bin 644 TL ceza uygulandı. Genç kız itiraz edeceğini belirtip olay yerinden ayrıldı.

Manavgat'ta polisin motosikletlere yönelik denetiminde trafik polisinin durdurduğu genç kız, sürücü belgesini yeni aldığını evde unuttuğunu söyledi. Yapılan sorgulamada sürücü belgesi olmadığı öğrenilen genç kıza ve motosiklet sahibine toplam 26 bin 644 TL ceza uygulandı. Genç kız itiraz edeceğini söyleyip olay yerinden ayrıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ilginç olaylar yaşandı. Uygulama noktasında durdurulan ve kask takmadıkları için 690 TL ceza kesilen birçok motosiklet sürücüsü cezayı yedikten sonra kasklarını taktığı görüldü. Antalya Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada trafik ekipleri tarafından durdurulan Hatice S. S. (17) isimli genç kız; sürücü belgesini yeni aldığını, evden çıkarken unutup çıktığını söyledi.

"Sisteme düşmemiş"

Görevli trafik polisinin yaptığı sorgulamada genç kızın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Genç kıza sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 TL, kask takmadığı için 690 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırdığı için 12 bin 977 TL olmak üzere 26 bin 644 TL para cezası uygulandı. Sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıkmasına rağmen inadından vazgeçmeyen genç kız, sürücü belgesini getirip cezayı iptal ettireceğini belirterek uygulama noktasından ayrıldı. Trafik ekipleri kimliğini de unutan sürücünün gelmesi için uzun süre beklemelerine rağmen genç kız geri gelmedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Politika Manavgat 3-sayfa antalya trafik Hukuk

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