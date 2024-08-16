Manavgat'ta ticari taksi motosiklete çarptı, sürücü yaralandı
Manavgat'ta ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta kavşak sisteminde ticari taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Herdford Caddesinde meydana geldi. Süleyman D.'nin kullandığı 07 J 0198 plakalı ticari taksi Herdford-Titreyengöl kavşağında seyir halindeki Mavi A'nın kullandığı 07 AZH 512 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Mavi A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA