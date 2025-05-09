DEM Parti Sözcüsü Doğan: PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi

Tarihi süreçte yeni aşama! DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Hizmetli, kız kardeşleri silahla katletti

Manavgat'ta Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: İki Genç Yaralı

Manavgat'ta Ticari Araçla Motosiklet Çarpıştı: İki Genç Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu iki genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 genç yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi 2013. Sokak ile Üç Tepeler Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azat Ö.'nün kullandığı 07 BJJ 884 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken cami bahçesinden dikkatsizce yola çıkan Ahmet G. idaresindeki 07 AJD 475 plakalı Mercedes marka ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki Toyota marka otomobile çarpıp, yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin altına girdi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Azat Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan Barış B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız

Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda çekilen videoya bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.