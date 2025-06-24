Manavgat'ta Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih A. idaresindeki 07 AZB 122 plakalı Chevrolet marka otomobil, Çarşamba Pazarı istikametinden Kavaklı Mezarlığı yönüne seyir halindeyken, 8509 sokaktan çıkıp 6561 sokak yönüne gitmekte olan Ali Ö.'nün kullandığı 07 JU 906 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emine Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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