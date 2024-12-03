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Manavgat'ta Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 51 Bin TL Ceza

Manavgat'ta Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 51 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne toplam 51 bin 908 TL para cezası kesildi. Sürücülerden biri için sürücü belgesi yetersizken, diğerlerinin ehliyeti yoktu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanırken asayiş ekiplerine yakalanan 3 gence toplam 51 bin 908 TL cezai işlem uygulandı.

Şelale Caddesinde ekipler seyir halinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsünü durdurdu. Asayiş ekipleri tarafından olay yerine çağrılan trafik ekibinin yaptığı kontrolde tehlikeli şekilde motosiklet kullanan gençlerden 07 BSD 602 plakalı motosikleti kullanan Şakir Efe K.'nın sürücü belgesinin yetersiz olduğunu, 07 BHU 177 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammed Mustafa Y.'nin ehliyetinin olmadığı ve motosikletinin egzozunun abartılı olduğunu, 07 BVP 308 plakalı motosiklet sürücüsü Ebubekir K.'nın ise ehliyetinin olmadığını belirledi. Motosiklet sürücülerine toplam 51 bin 908 TL para cezası uygulanırken, motosikletlerden birisi bağlanarak çekici yardımıyla yediemin otoparkına teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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