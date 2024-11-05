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Manavgat'ta Tefecilere Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı

Manavgat'ta Tefecilere Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabancalar ile çok sayıda alacaklı kısmı boş senet ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 ayrı çalışma sonucunda 6 şüphelinin 'tefecilik' suçunu işlediği tespit edildi. Sabah erken saatlerde şüphelilerin adreslerine KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 19 tabanca fişeği, çok sayıda alacaklı kısmı boş senet ve alacak verecek konularına ait notlar ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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