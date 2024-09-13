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Manavgat'ta Tatilde Olan Rus Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

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Eşiyle birlikte Manavgat'ta bir otelde tatil yapan 71 yaşındaki Rus vatandaşı Vladimir Fınkenson otel odasında ölü bulundu.

Eşiyle birlikte Manavgat'ta bir otelde tatil yapan 71 yaşındaki Rus vatandaşı Vladimir Fınkenson otel odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Kızılağaç Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde eşiyle birlikte tatil yapan Rusya vatandaşı Vladimir Fınkenson'ın yaşamını yitirdiği ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekibi, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerinin haber vermesi üzerine otele gelen olay yeri inceleme timi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından 71 yaşındaki Rus turistin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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