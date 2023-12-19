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Manavgat'ta Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Yangına Neden Oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dairenin balkonunda tam söndürülmeyen soba kovasından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, balkondaki klima ünitesi ve işyerlerinin tabelası zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dairenin balkonunda tam söndürülmeyen soba kovasından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden olan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken, balkondaki klimanın dış ünitesi ve işyerlerinin tabelası yandı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği 3 katlı binanın 1'inci kat balkonunda tamamen söndürülmeden bırakılan soba kovasından sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen ve paniğe neden olan yangın vatandaşların müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, vatandaşlar tarafından söndürülen yangında soğutma çalışması yaparken, yangında klimanın dış ünitesinin ve evin balkonunda asılı durumdaki zemin katta bulunan işyerinin tabelalarının yandığı belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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