Manavgat'ta Sinyalizasyon Arızası Nedeniyle Kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hatalı yanan sinyalizasyon ışığı nedeniyle hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu yan yolda meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki İsa Açıkgöz'ün kullandığı 07 LOA 73 plakalı kamyonetin arka sağ tekerine, Demokrasi Bulvarı'na ilerleyen Mustafa Bedel'in kullandığı 07 LMY 21 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araç sürücüsü de kendilerine yeşil ışık yandığını iddia etti. Araç sürücülerinin yeşil ışık iddiasının ardından yapılan kontrolde kavşaktaki sinyalizasyonun arızalı olduğu ve araç sürücülerinin iddia ettikleri gibi her iki araç için de yeşil ışık yandığı belirlendi.

Kazanın ardından kavşakta uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücülerinin dikkati sayesinde yeni kazaların yaşanmasının önüne geçildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerini bilgilendirmelerinin ardından görevliler sinyalizasyon arızasının giderilmesi için çalışma başlattı. - ANTALYA