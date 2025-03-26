Manavgat'ta Silah ve Mühimmat Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, park halindeki bir araçta çok sayıda silah parçası ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Manavgat ilçesinde park halindeki bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 101 adet tabanca sürgüsü, 101 adet yiv ve setleri bulunan namlu, 130 adet icra yayı ve mili, 190 adet tabanca şarjörü ile çok sayıda pim, çıkarıcı, iğne ve iğne yatağı gibi silah parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA