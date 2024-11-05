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Manavgat'ta Şerit İhlali Sonucu Motosiklet Kazası: İki Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, şerit ihlali yapan hafif ticari araca çarpan motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile de çarptı. Motosiklet sürücüsü ve bir yolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şerit ihlali yapan hafif ticari araca çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman K.'nın kullandığı 06 BEZ 010 plakalı hafif ticari araca, Mertcan İnan'ın kullandığı 07 FPG 01 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki 07 HBL 18 plakalı otomobile çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü İnan ve yanında bulunan Alperen İnan yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alperen İnan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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