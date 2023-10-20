Manavgat'ta sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para da ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin, evinde, piyasaya sürmek üzere sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 39 kök Hint keneviri, hassas terazi, 15 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 126 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 265 lira ele geçirildi.

Zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nden gözaltına alındı.