Manavgat'ta Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole devrilen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Sedat K.'nın kullandığı 07 NLP 69 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sedat K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA