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Manavgat'ta Sahte Alkol Üreten Şahıs Yakalandı

Manavgat'ta Sahte Alkol Üreten Şahıs Yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma, evinde sahte alkol üreten bir kişiyi yakaladı. Yapılan operasyonda toplam 815 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde sahte alkol üreten şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, toplamda 815 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, evinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen O.A. isimli şahsın evinde arama gerçekleştirdi.

Arama sonucunda evde 1 alkol damıtma sistemi, 90 litre etil alkol, 120 litre viski, 125 litre votka, 440 litre rakı, 40 litre konyak ve 75 alkol yapımında kullanılan aroma verici likit ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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