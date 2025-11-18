Manavgat'ta Sağlık Müdürlüğü Aracı Kazaya Karıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait resmi araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı. Kaza anında resmi aracın kavşaktaki 'Dur' levhasına rağmen yola kontrolsüz çıktığı iddia edildi.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, 5044 Sokak istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Ali Sungur idaresindeki 07 AD 919 plakalı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait resmi otomobilin, 5059 Sokak kavşağına geldiğinde 'DUR' tabelasına rağmen yoluna devam etmesi sırasında meydana geldi. Bu sırada, 5059 Sokak istikametinden gelip Çetin Emeç Caddesi yönüne seyir halinde olan Medeni K. yönetimindeki 07 BZD 487 plakalı BMW marka otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait resmi otomobil hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan sağlık çalışanları Ayça D. ve Saliye K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA