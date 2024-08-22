Manavgat'ta Plaka İhbarı: 32 Bin 170 TL Cezası Verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybettiği motosikletine ait plakayı başka bir motosiklete takılı gören sürücünün ihbarı üzerine trafik ekipleri 32 bin 170 TL para cezası uygularken, motosiklet de otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde motosikletinin plakasını kaybeden şahıs, kendisine ait plakayı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde park halindeki bir motosiklette görünce trafik ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, üzerinde başka araca ait plaka bulunan motosikleti sorgularken, aynı yerde park halinde bulunan başka bir motosikletin de şasesinin silinmiş olduğunu belirledi. Trafik ekipleri üzerinde başka araca ait plaka bulunan motosiklete 32 bin 170 TL para cezası uygularken, plakası silinmiş motosiklet ile birlikte her iki motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildi. Polis merkezine götürülen motosiklet sahibi hakkında da "resmi evrakta sahtecilik"ten işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA