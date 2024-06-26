Manavgat'ta park halindeki motosikletlere çarpan sürücü yakalandı

Manavgat'ta park halindeki motosikletlere çarptıktan sonra uzaklaşan sürücüyü iş yeri sahibi peşinden koşarak yakaladı. İlk başta hasarı ödemeyi kabul eden sürücünün babası, trafik polisi olay yerine gelip motosikleti zarar gören vatandaş olayı anlatmaya başladığında "Kamera kapanmazsa anlattığını kabul etmem" diyerek çark etti.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe üzerinde meydana geldi. Berkay Dinçer'in kullandığı 07 GFK 97 plakalı otomobil, geri manevra yapmak isterken park halindeki 07 ARU 454 plakalı motosiklete çarparak devrilmesine neden olurken, devrilen motosiklet yanında park halinde bulunan 07 VHP 14 plakalı motosiklette çizik oluşmasına neden oldu. Motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan otomobilin arkasından koşarak ana cadde üzerinde durduran 07 VHP 14 plakalı motosiklet sahibi otomobil sürücüsünü olay yerine geri getirirken, otomobilde yolcu olarak bulunan babası da kendisiyle birlikte geldi.

Trafik ekibi gelince işin rengi değişti

Otomobil sürücüsü ve babasının motosikletlerin hasarlarını karşılama konusundaki tavrından rahatsız olan motosiklet sahipleri olay yerine trafik ekibi çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekibi, taraflara kazada yaralanan kimse olmaması nedeniyle zararın karşılanması konusunda anlaşabileceklerini ya da kendi aralarında tutanak hazırlamaları gerektiğini, aralarında anlaşamamaları durumunda kendilerinin rapor hazırlayacağını söyledi.

Önce kabul etti, sonra çark etti

Trafik ekibinin bilgilendirmesinin ardından görüntü alan İHA muhabirine görüntü almasını istemediğini, belirten otomobil sürücüsünün babası trafik polisine olayı anlatan motosiklet sürücüsüne hitaben "Eğer basın kamerayı kapatmazsa anlattığını kabul etmem" dedi. Otomobil sürücüsü ve babasının motosiklet sahiplerinin zararları konusundaki taleplerini ve kendi aralarında tutanak hazırlamayı kabul etmemesi üzerine trafik polisleri rapor hazırladı. - ANTALYA