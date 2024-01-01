Manavgat'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki 52 AD 220 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarında park halindeki 07 ABL 540, 34 DNS 428 ve 07 BIG 913 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazanın ardından otomobilden çıkan ve adının Serkan G. olduğu bildirilen sürücünün sağlık ve jandarma ekipleri gelmeden olay yerinden kaçtığı bildirildi. - ANTALYA