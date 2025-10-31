Manavgat'ta Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada yol kenarında park halindeki araçlara çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasemin Ö.'nün kullandığı 07 BNT 766 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağında park halindeki bir araca, ardından da refüj bordürüne çarparak yan yattı. Devrilen otomobilin çarptığı park halindeki araç da başka bir araca çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yasemin Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından yol araç trafiğine kapanırken yapay şelale istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü. - ANTALYA