Manavgat'ta Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, yol kenarındaki park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada yol kenarında park halindeki araçlara çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasemin Ö.'nün kullandığı 07 BNT 766 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağında park halindeki bir araca, ardından da refüj bordürüne çarparak yan yattı. Devrilen otomobilin çarptığı park halindeki araç da başka bir araca çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yasemin Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından yol araç trafiğine kapanırken yapay şelale istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
