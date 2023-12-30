Manavgat'ta park halindeki araç hareket edince altında kalan kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman içerisindeki stabilize yolda park halindeyken hareket eden aracı durdurmak isteyen şahıs, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay Halitağalar Mahallesinde ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yüksek gerilim hattı çalışmasında arızalanan iş makinesinin tamiri için Ankara'dan gelen Nuh Dönmez isimli makine ustası, çalışmanın yapıldığı yerin yakınındaki stabilize yolda park halindeki aracın altında ölü bulundu. Görgü tanıkları Nuh Dönmez'in yokuş aşağı park halindeyken aniden hareket eden otomobili durdurmak isterken altında kaldığını dile getirdiler. Nuh Dönmez'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timinin yaptığı çalışmanın ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA