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Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Köpek Hızla Uzaklaştı

Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Köpek Hızla Uzaklaştı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan köpeğe çarpan otomobil, köpeği sürüklemesine rağmen köpeğin olay yerinden hızla uzaklaşmasına neden oldu. Kaza sonrasında otomobilde maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan köpeğe çarptı. Otomobilin çarptığı köpek, otomobilin önünde sürüklendikten sonra ayağa kalkarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaza, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan köpeğe çarptı. Kazada, otomobilin önünde sürüklenen köpek, otomobil sürücüsünün durumu fark ederek durmasının ardından ara sokağa doğru hızla uzaklaşırken otomobilde maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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