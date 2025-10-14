Haberler

Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Alman Aileden Biri Yaralandı

Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Alman Aileden Biri Yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişilik Alman aileye, bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde, Kapalı Çarşı girişinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapalı Çarşı istikametine geçmek isteyen 3 kişilik Alman aile, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye başladı. Bu sırada İmam Hatip Lisesi istikametinden Sarı Köprü yönüne seyir halinde olan Mehmet A.T. idaresindeki 46 ALT 922 plakalı otomobil, yayalara yol vermeyerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Alman turistlerden Mandy C.L. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ve bir otomobilin yayalara yol verdiği, arkadan gelen 46 ALT 922 plakalı otomobilin ise durmayarak yayalara çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
