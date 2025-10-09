Haberler

Manavgat'ta Otomobile Otobüs Çarpması: Rus Sürücü Hastaneye Gitmeyi Reddetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu hafif yaralanan Rus sürücü, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından ailesini bırakmamak için hastaneye gitmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif yaralanan Rus sürücü, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından ailesini yalnız bırakmamak için hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya yönüne seyreden Bedirhan Doruker idaresindeki 63 EG 313 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yan yolda kırmızı ışıkta duran Rus turist Andrei S. yönetimindeki 07 BER 614 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde ve otobüste maddi hasar oluştu. Hafif şekilde yaralanan Andrei S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etti ancak eşini ve çocuklarını bırakmak istemediği için hastaneye gitmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.