Manavgat'ta Otomobile Otobüs Çarpması: Rus Sürücü Hastaneye Gitmeyi Reddetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif yaralanan Rus sürücü, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından ailesini yalnız bırakmamak için hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya yönüne seyreden Bedirhan Doruker idaresindeki 63 EG 313 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, yan yolda kırmızı ışıkta duran Rus turist Andrei S. yönetimindeki 07 BER 614 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde ve otobüste maddi hasar oluştu. Hafif şekilde yaralanan Andrei S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etti ancak eşini ve çocuklarını bırakmak istemediği için hastaneye gitmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA