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Manavgat'ta Otomobil Palmiyeye Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin palmiyeye çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Seyfettin Yılmaz'ın kullandığı 48 AAY 848 plakalı Fiat Uno marka otomobil, Titreyengöl Jandarma noktasına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan 45 yaşındaki Seyfettin Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Titreyengöl bölgesinde bir otelde çalıştığı belirlenen Seyfettin Yılmaz'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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