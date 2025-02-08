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Manavgat'ta Otomobil Palmiyeye Çarptı, Bir Yolcu Yaralandı

Manavgat'ta Otomobil Palmiyeye Çarptı, Bir Yolcu Yaralandı
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Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından palmiyeye çarparak hurdaya döndü. Kazada, yolcunun yaralandığı belirtildi.

Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiyeye çarpan otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin plakası çarptığı ağaca yapıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Fatma Yaren K.'nın kullandığı 06 FJ6180 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki kaldırıma ardından da refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilen kazada, hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Ş. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafından bulunan plaka palmiye ağacına adeta çivilendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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