Manavgat'ta otomobil kazası: Yolcu yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobildeki yolcu yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Süleyman Deniz Özcan'ın kullandığı 07 BGD 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Fatma Sena Güney yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA