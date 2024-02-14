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Manavgat'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada, otomobilin istinat duvarına çarptığı belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-695 kara yolu üzeri Gençler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki Selamettin Koçak'ın kullandığı 07 NSB 05 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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