Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesine otomobille motosikletin çarpması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B.B. idaresindeki 80 AGD 779 plakalı Toyota marka otomobil ile S.E.A.'nın kullandığı 07 CCG 406 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA