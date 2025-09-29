Haberler

Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B.B. idaresindeki 80 AGD 779 plakalı Toyota marka otomobil ile S.E.A.'nın kullandığı 07 CCG 406 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

