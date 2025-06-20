Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Manavgat ilçesinde yaşanan kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kasaplar Mahallesi'nde yaşandı. Gökhan Ç.'nin kullandığı 07 AUG 307 plakalı otomobil Hasan Fehmi Boztepe istikametinden gelen Zeynal Ç.'nin kullandığı 07 BFV 536 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Zeynal Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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