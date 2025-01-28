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Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünü otomobilin üzerinden diğer tarafa uçuran kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1026 sokakta meydana geldi. Atatürk Caddesi istikametine gitmekte olan İrem F. Ç.'nin kullandığı 07 ASS 626 plakalı otomobil ile 1027 sokakta seyir halindeki Hasan E. Y.'nin kullandığı 07 BDR 513 plakalı motosiklet Hocaoğlu Camii önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üzerinden diğer tarafa uçtu. Yaralanan Hasan E. Y., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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