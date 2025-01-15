Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taylan T.D.'nin kullandığı 31 AUN 032 plakalı otomobil ile Eren Ü.'nün kullandığı 06 ETE 457 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa