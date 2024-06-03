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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Manavgat'ta meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Manavgat ilçesinin Örnek Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Yunus Emre Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref Y.'nin idaresindeki 06 AIA 075 plakalı otomobil ile Canan Y.'nin hakimiyetindeki 43 AFZ 225 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Canan Y. ile Ceyhun Mustafa Ö. Yere savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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