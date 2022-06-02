Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Çetin'in kullandığı 09 F 8979 plakalı motosiklet ile 3033. Sokağa geçiş yapan Sadullah Çetin idaresindeki 07 YP 161 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Çetin ve yolcu Birol Kantik yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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