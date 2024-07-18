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Manavgat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Karavca istikametine seyir halinde olan Ergün T. idaresindeki FIAT model 07 BGB 041 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikamette seyir halindeki Hüseyin S.'nin hakimiyetindeki 42 RH 163 plakalı TOFAŞ model otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TOFAŞ model otomobil sürücüsü Hüseyin S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye Kaldırılan Hüseyin S. ve Emine S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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