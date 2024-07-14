Manavgat'ta Otomobil Çarpışması: Sürücüler Ağır Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Meral O.'nun kullandığı 07 FG 877 plakalı Skoda marka araç ile hatalı sollama sonucu karşı istikametten gelen Aydın Ç.'nin kullandığı 06 BVV 472 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobilde de büyük hasar meydana geldi. Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral O. ve Aydın Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA