Manavgat'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin, refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu gerçekleşen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde seyir halindeki C.Ö.'nün kullandığı 07 BFF 298 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi.
Direğe çarptıktan sonra hurdaya dönen otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA