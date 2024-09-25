Manavgat'ta Otomobil Ayakkabı Mağazasına Girdi: Şans Eseri Yaralanan Yok
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, kaldırımı aşarak ayakkabı mağazasının vitrinine çarptı. Olayda yaralanan olmazken, mağaza çalışanı çarpmanın etkisiyle ölümden döndüğünü açıkladı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşan otomobil, ayakkabı mağazasının kapısına dayandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, aracın kaldırıma çıktığı sırada bir yaya aracın altında kalmaktan dikkati sayesinde kurtuldu.
Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Sağlam A.'nın kullandığı 07 ASU 938 plakalı otomobil hareket ettiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırımı aşarak ayakkabı mağazasının vitrinine çarparken, maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Çalışan ölümden döndü
Kaza sırasında vitrinin hemen arkasında bulunan bilgisayarın başında olduğunu, çarpmanın şiddetiyle oturduğu sandalyenin devrildiğini belirten mağaza çalışanı, ölümden döndüğünü ve psikolojisinin iyi olmadığını söyledi. Kaza anı ayakkabı mağazasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park yerinden hareket etmesi ve vitrine çarptığı anlar yer aldı. Bazı vatandaşlar kazadan saniyelerle kurtulurken, otomobilin bir vatandaşın koluna çarptığı görüldü. - ANTALYA