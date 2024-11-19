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Manavgat'ta Otelde Kaçak Alkollü İçecek Operasyonu

Manavgat'ta Otelde Kaçak Alkollü İçecek Operasyonu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirmek amacıyla bir otele operasyon düzenledi. 500 şişe likör, 160 şişe votka ve 100 şişe rakı bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manavgat Side Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından bir otele gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Antalya'da bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Side Mahallesi'nde 3 yıldızlı bir otele baskın yaptı. Jandarma ekipleri tarafından otelde yapılan aramada çeşitli bölümlere gizlenmiş 500 şişe gümrük kaçağı likör, 160 şişe gümrük kaçağı votka ve 100 şişe kaçak rakı ele geçirildi. Kaçak alkollü içkilerle ilgili olarak şüpheli D.T hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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