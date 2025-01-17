Manavgat'ta Otel Servis Minibüsü Yangın Çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin servis minibüsü park halindeyken alev aldı. Otel çalışanlarının söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu

Yangın, Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolundaki 5 yıldızlı bir otele ait 07 LCA 93 plakalı Peugeot marka minibüste çıktı. Park halindeyken alevlerin yükseldiğini fark eden otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın tüpleriyle müdahale eden personelin çabalarıyla alevler kontrol altına alındı. Minibüsün motor aksamı, konsolu ve ön koltukları tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası araçta incelemelerde bulunan ekipler, yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. - ANTALYA