Manavgat'ta Okul Servisine Arkadan Çarpan Otomobilde Yaralanan Olmadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde duran okul servisine otomobil çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde duran okul servisine otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza ; Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol vermek için yaya geçidinde duran İlyas D.'nin kullandığı 07 C 74729 plakalı okul servisine Osman A'nın kullandığı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümünde hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA