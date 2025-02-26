Manavgat'ta Okul Servisine Arkadan Çarpan Otomobilde Yaralanan Olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde duran okul servisine otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza ; Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol vermek için yaya geçidinde duran İlyas D.'nin kullandığı 07 C 74729 plakalı okul servisine Osman A'nın kullandığı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümünde hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA