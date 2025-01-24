Manavgat'ta Motosikletliler Uygulama Noktasından Kaçarken Yakalandı

Manavgat'ta uygulama noktasından kaçan motosikletliler motorlu trafik polislerine yakalandı.

Antalya Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü karşısında uygulama yapan trafik ekiplerini gören bazı motosikletliler, ceza yememek için adliye önündeki yaya geçidinden geçerek kaçmaya çalıştı. Ancak motosiklet sürücüleri adliye önünde sürprizle karşılaştı. Şahin olarak adlandırılan motorlu trafik polisleri adliye önünde kaçmak isteyen motosikletleri durdurdu. Motosikletlilere eksiklerinin yanı sıra dur ihtarına uymamak ve yaya geçidini kullanmaktan para cezası uyguladı. - ANTALYA