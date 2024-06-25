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Manavgat'ta motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü otomobile çarptı ve yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi 5040 Sokak üzerinde meydana geldi. Cumartesi Pazarı istikametinden Adliye istikametine seyir halindeki Serhan Özenen'in kullandığı 07 BOH 964 plakalı otomobile Ünal Kara'nın kullandığı 07 BPY 026 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Motosiklet Manavgat Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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