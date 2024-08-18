Manavgat'ta motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı

Manavgat'ta motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2577 Sokak'ta meydana geldi. Murat Hayıt'ın kullandığı 07 BFR 369 plakalı motosiklet, Fatih Mehmet Cesur'un kullandığı 07 YK 146 plakalı otomobilin sol ön çamurluk kısmına çarptı. Kazanın ardından önemli bir şeyi olmadığını belirterek olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü bir süre sonra geri gelerek, kendisini iyi hissetmediğini belirtti. Olay yerindeki ilk kontrolünün ardından motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA