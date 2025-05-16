Manavgat'ta Motosiklet Yayaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Manavgat'ta Motosiklet Yayaya Çarptı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Olay sonrası yaralanan kişi hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut S.'nin kullandığı 07 BPR 582 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Hüseyin E. A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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